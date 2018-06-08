ФИФА понизила в классе футбольный клуб Коломойского из-за долгов 

ФИФА приняла решение понизить класс основной команды футбольного клуба "Днепр"

Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение понизить класс основной команды футбольного клуба "Днепр" из-за финансовой задолженности. Об этом информирует федерация футбола Украины.

Решение о снижении класса в случае неуплаты долгов футбольной командой было принято комитетом 6 мая 2017 года

"ФИФА направила в адрес федерации футбола Украины письмо, в котором сообщается о том, что истец обратился в дисциплинарный комитет ФИФА с просьбой применить санкцию в отношении понижения в классе основной команды ФК "Днепр", тем самым подтвердив, что ФК не погасил задолженности перед истцом, а следовательно, есть все основания для вступления в силу решения по понижению футбольного клуба в классе", - говорится в отчете.

Напомним, Рада не запретила трансляцию ЧМ-2018. За включение проекта в повестку дня проголосовало недостаточное количество депутатов.