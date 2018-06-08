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ФІФА знизила в класі футбольний клуб Коломойського через борги

НовиниНадзвичайні події    08.06.2018 - 05:29
Фото: ФІФА (fifa.com)
Фото: ФІФА (fifa.com)

ФІФА ухвалила рішення знизити клас основної команди футбольного клубу "Дніпро"

Дисциплінарний комітет ФІФА ухвалив рішення знизити клас основної команди футбольного клубу "Дніпро" через фінансову заборгованість Про це інформує федерація футболу України.

Рішення про зниження класу в разі несплати боргів футбольною командою було прийнято комітетом 6 травня 2017 року

"ФІФА надіслала на адресу федерації футболу України лист, у якому повідомляється про те, що позивач звернувся в дисциплінарний комітет ФІФА з проханням застосувати санкцію щодо пониження в класі основної команди ФК "Дніпро", тим самим підтвердивши, що ФК не погасив заборгованості перед позивачем, а отже, є всі підстави для вступу в силу рішення по зниженню футбольного клубу в класі", - йдеться в звіті

Нагадаємо, Рада не заборонила трансляцію ЧС-2018. За включення проекту до порядку денного проголосувала недостатня кількість депутатів.

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Теги публікації: ФІФА, ФК Дніпро  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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