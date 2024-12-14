FIFA показала карту Украины без Крыма. В МИД резко отреагировали

FIFA во время жеребьевки квалификации на Чемпионат мира 2026 года показала карту Украины без Крыма. МИД Украины требует извинений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого в X (Twitter).

Международная федерация футбола (FIFA) перед началом процесса жеребьевки показала карту Европы с обозначенными странами, которые разводили между собой, чтобы они не могли сыграть в одной отборочной группе.

На карте цветом были выделены Украина и Беларусь, Косово и Сербия, Армения и Азербайджан. Однако на карте от FIFA Украину изобразили без Крыма.

В жеребьевке на Чемпионат мира 2026 года Россия не участвовала. FIFA не допустила россиян к соревнованиям из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Украинская ассоциация футбола направила письмо на адрес генерального секретаря FIFA и генерального секретаря UEFA.

Реакция МИД

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий прокомментировал инцидент в соцсети X (Twitter). Он опубликовал исправленную карту и подчеркнул, что Украина ждет от FIFA публичных извинений.

"Перекраивая международные границы во вчерашнем эфире, вы не только действовали против международного права, но и поддержали российскую пропаганду, военные преступления и преступление агрессии против Украины", - отметил спикер.

Фото: карта от FIFA (x.com/SpoxUkraineMFA)