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ФІФА подала в суд на Блаттера і Платіні

Новини » Спорт     16.12.2019 - 17:12
ФІФА подала в суд на Блаттера і Платіні
Фото: (fifa.com)

Організація вимагає повернути 2 млн швейцарських франків

Міжнародна футбольна федерація (ФІФА) подала в суд на ексголову організації Зеппа Блаттера і колишнього президента Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Мішеля Платіні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ФІФА.

Організація вимагає відшкодувати 2 мільйони швейцарських франків (1,8 млн євро), які були переведені на рахунок француза в лютому 2011 року. На думку організації, гроші були необгрунтовано виплачені Платіні.

Якщо ФІФА поверне вищеназвану суму, вона спрямує всі кошти (разом з відсотками) на розвиток футболу, "куди гроші повинні були піти в першу чергу".

Блаттер очолював ФІФА з 1998 по 2015 рік. Платіні керував УЄФА з 2007 по 2015 рік. Обидва керівники позбулися своїх посад в результаті корупційного скандалу в ФІФА.

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