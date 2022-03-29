ФИФА не планирует выгонять Россию из своих рядов, – журналист

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на информацию в Twitter журналиста Фабиу Алейшу.

"Тема даже не будет обсуждаться на конгрессе в четверг в Дохе. Два близких к теме источника подтвердили мне", – заявил репортер.

Несколько дней назад появилась информация о возможной приостановке членства России в ФИФА или же полном её исключении. Мнения по поводу будущего РФС якобы разделились: часть конфедераций (УЕФА и КОНМЕБОЛ) стремятся изгнать Россию из ФИФА, а другие (Азиатская и Африканская конфедерации, а также президент ФИФА) – лишь приостановить ее членство.

72-й конгресс ФИФА примет катарскую Доха. Мероприятие запланировано на 31 марта.