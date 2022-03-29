ФІФА не планує виганяти Росію зі своїх лав, – журналіст

Міжнародна федерація футболу нібито не готова призупинити членство Російського футбольного союзу в організації.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись допис у Twitter журналіста Фабіу Алейшу.
"Тема навіть не буде обговорюватися на конгресі в четвер у Досі. Два близьких до теми джерела підтвердили мені", – заявив репортер.
Кілька днів тому з'явилася інформація про ймовірну призупинку членства Росії у ФІФА або ж повне виключення. Думки щодо майбутнього РФС нібито розділилися: частина конфедерацій (УЄФА та КОНМЕБОЛ) прагнуть вигнати Росію з ФІФА, а інші (Азійська та Африканська конфедерації, а також президент ФІФА) – лише призупинити її членство.
72-й конгрес ФІФА прийме катарська Доха. Захід запланований на 31 березня.
До слова, Міжнародний союз біатлоністів призупинив членство Росії та Білорусі за мовчазну підтримку вторгнення РФ до України.
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