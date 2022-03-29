Международный союз биатлонистов приостановил членство федераций России и Беларуси

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт IBU .

Решение немедленно вступило в силу. Ранее дуэт ассоциаций имел статус отстраненных.

"Обе федерации нарушили предусмотренные кодексом IBU гуманитарные обязательства для членов союза. Эти нарушения со стороны Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона бросают тень на IBU, а их активное членство подорвет усилия членов IBU по продвижению своих нравственных принципов и целей", – говорится в заявлении.

Международный союз биатлонистов наказал РФ и Беларусь за молчаливую поддержку российского вторжения в Украину. Члены IBU решили неприемлемым оставлять СБР и БФБ в своей структуре, когда Федерация биатлона Украины вынуждена была прекратить деятельность.