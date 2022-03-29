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Международный союз биатлонистов приостановил членство федераций России и Беларуси

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Вторник 29 марта 2022 14:31
Международный союз биатлонистов приостановил членство федераций России и Беларуси Фото: Российский биатлонист Эдуард Латыпов (olympics.com)
Автор: Антон Федорцив

Биатлонные федерации России и Беларуси единогласно исключены из Международного союза биатлонистов (IBU).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт IBU.

Решение немедленно вступило в силу. Ранее дуэт ассоциаций имел статус отстраненных.

"Обе федерации нарушили предусмотренные кодексом IBU гуманитарные обязательства для членов союза. Эти нарушения со стороны Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона бросают тень на IBU, а их активное членство подорвет усилия членов IBU по продвижению своих нравственных принципов и целей", – говорится в заявлении.

Международный союз биатлонистов наказал РФ и Беларусь за молчаливую поддержку российского вторжения в Украину. Члены IBU решили неприемлемым оставлять СБР и БФБ в своей структуре, когда Федерация биатлона Украины вынуждена была прекратить деятельность.

К слову, британское правительство призвало местные госорганизации расторгнуть все контракты с российскими и белорусскими компаниями.

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