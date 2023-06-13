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ФІФА пішла на конфлікт із "Шахтарем": чемпіон України під ризиком втрати легіонера

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Лондон, Вівторок 13 червня 2023 11:26
ФІФА пішла на конфлікт із "Шахтарем": чемпіон України під ризиком втрати легіонера Фото: Манор Соломон провів сезон у складі "Фулхема" (facebook.com/FulhamFC)
Автор: Антон Федорців

Дозвіл на безкоштовний перехід із донецького "Шахтаря" в літнє трансферне вікно від Міжнародної федерації футболу (ФІФА) отримав вінгер збірної Ізраїлю Манор Соломон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Athletic.

23-річний фланговий виконавець прагне продовжити виступи в англійській Прем'єр-лізі. Наразі він отримав два варіанти розвитку кар'єри на Туманному Альбіоні.

Керманич столичного "Фулхема" Марку Сілва хотів би зберегти в лавах команди на новий сезон двох пов'язаних із "Шахтарем" виконавців – ветерана Вілліана та власне Соломона. Права на ізраїльтянина належать "гірникам", але контракт буде чинний лише до 31 грудня.

Водночас молодий вінгер отримав підтвердження від ФІФА щодо права змінити клуб за власним бажанням під час міжсезоння. Торік Соломон уже використовував сумнозвісне правило міжнародної організації, за яким іноземці можуть покинути чемпіонат України без дозволу вітчизняних клубів. Інтерес до ізраїльтянина також проявив "Тоттенхем".

Раніше гендиректор "Шахтаря" Палкін застеріг іноземні клуби від підписання Соломона. "Гірники" запропонували вінгеру повернутися до складу чемпіона України для участі в Лізі чемпіонів 2023/24. У випадку трансферу без погодження з "Шахтарем" функціонер пообіцяв позиватися до нового клубу ізраїльтянина.

Манор Соломон перебрався в "Шахтар" у січні 2019 року. Рідний клуб вінгера – "Маккабі" з Петах-Тікви – отримав за нього орієнтовно 6 млн євро. У лавах "гірників" Соломон провів 106 матчів у всіх турнірах, у яких забив 22 м'ячів і віддав 9 передач. За "Фулхем" – 24 поєдинки, 5 голів.

До слова, раніше зібрали чутки про відставку Йовічевіча з "Шахтаря" в спеціальній підбірці.

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