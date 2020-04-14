ФИФА перенесет проведение обновленного клубного чемпионата мира

Международная федерация футбола (ФИФА) в ближайшее время собирается объявить решение о переносе на 2022 год расширенного клубного чемпионата мира. Об этом сообщает газета AS.

Изначально турнир должен был пройти в Китае с 17 июня по 4 июля 2021 года, но в связи со сдвигом Евро-2020 на этот период ФИФА вынужден пересмотреть ситуацию.

Клубный чемпионат мира состоится в новом формате, число участников должно возрасти с семи до 24 команд, среди которых - четыре последних победителя Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Турнир будет проходить каждые четыре года (ранее он проводился ежегодно в декабре). Несмотря на перенос клубного чемпионата мира, следующий розыгрыш турнира состоится в намеченный срок - 2025 году.

Клубный чемпионат мира проводится с 2000 года, в нем принимали участие сильнейшие клубы каждой из шести континентальных конфедераций и лучший клуб принимающей турнир страны. Действующим победителем турнира является английский "Ливерпуль".

Напомним, ФИФА рассматривает возможность введения третьего трансферного окна.