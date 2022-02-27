ФИФА отобрала у России все международные матчи на ее территории

ФИФА присоединилась к санкциям против России за военное вторжение в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Чемпионат .

На территории России не будут проводиться никакие международные соревнования. Российская сборная может выступать в турнирах только в нейтральном статусе, без флага и гимна.

Кроме того, использование названия "Россия" под запретом. Единственным приемлемым вариантом является использование аббревиатуры местной федерации – РФС.

Кроме того, ФИФА проводит дополнительные консультации с УЕФА и Международным олимпийским комитетом. Предмет переговоров – новые санкции в отношении России вплоть до снятия с соревнований.