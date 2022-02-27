ФІФА відібрала в Росії всі міжнародні матчі на її території

ФІФА приєдналася до санкцій проти Росії за воєнне вторгнення до України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чемпионат.
На території Росії не проводитимуться жодні міжнародні змагання. Російська збірна може виступати в турнірах лише в нейтральному статусі, без прапору та гімну.
Крім того, використання назви "Росія" під забороною. Єдиним прийнятним варіантом є використання абревіатури місцевої федерації – РФС.
Окрім того, ФІФА проводить додаткові консультації з УЄФА та Міжнародним олімпійським комітетом. Предмет перемовин – нові санкції проти Росії аж до зняття зі змагань.
Нагадаємо, що раніше Чехія і ще 2 збірні відмовилися грати проти Росії у плей-офф кваліфікації до ЧС-2022.
До слова, раніше Міжнародна федерація дзюдо позбавила Путіна почесного статусу в організації.