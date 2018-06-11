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ФИФА отложила решение о расширении ЧМ-2022

НовостиСпорт    11.06.2018 - 14:17
Фото: (fifa.com)
Фото: (fifa.com)

Сначала этот вопрос необходимо обсудить с катарской стороной

Международная федерация футбола (ФИФА) решила не рассматривать вопрос возможного расширения количества участников чемпионата мира-2022 до 48 участников на своем конгрессе в Москве, который состоится 13 июня. Об этом сообщил глава ФИФА Джанни Инфантино, слова которого приводит AS.

"Такие вопросы слишком рано обсуждать на конгрессе", - сказал Инфантино.

При этом глава ФИФА заявил, что сначала необходимо обсудить такую возможность со страной-организатором мундиаля - Катаром.

Как передает Qatar Living, ФИФА всерьез была заинтересована в расширении уже следующего чемпионата мира, однако катарская сторона высказалась против. Увеличение количества матчей ЧМ-2022 может создать катарским организаторам дополнительные трудности, связанные с логистикой.

ЧМ-2022 из-за высокой температуры в Катаре он впервые состоится не летом, а в ноябре и декабре.

С 1998 года на чемпионатах мира участвуют 32 сборные. ЧМ-2026 точно будет расширен до 48 команд, страна-хозяйка которого станет известна 13 июня.

Напомним, ФИФА приняла две заявки претендентов на проведение чемпионата мира 2026 года, которыми являются Марокко и совместная заявка Канады, США и Мексики.

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Теги публикации: ФИФА, ЧМ-2022, Катар  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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