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ФІФА відклала рішення щодо розширення ЧС-2022

НовиниСпорт    11.06.2018 - 14:17
Фото: (fifa.com)
Фото: (fifa.com)

Спочатку це питання необхідно обговорити з катарською стороною

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) вирішила не розглядати питання можливого розширення кількості учасників чемпіонату світу-2022 до 48 учасників на своєму конгресі в Москві, який відбудеться 13 червня. Про це повідомив глава ФІФА Джанні Інфантіно, слова якого наводить AS.

"Такі питання дуже рано обговорювати на конгресі", - сказав Інфантіно.

При цьому глава ФІФА заявив, що спочатку необхідно обговорити таку можливість з країною-організатором мундіалю - Катаром.

Як передає Qatar Living, ФІФА всерйоз була зацікавлена ​​в розширенні вже наступного чемпіонату світу, проте катарська сторона висловилася проти. Збільшення кількості матчів ЧС-2022 може створити катарським організаторам додаткові труднощі, пов'язані з логістикою.

ЧС-2022 через високу температуру в Катарі він вперше відбудеться не влітку, а в листопаді і грудні.

З 1998 року на чемпіонатах світу беруть участь 32 збірні. ЧС-2026 точно буде розширено до 48 команд, країна-господиня якого стане відома 13 червня.

Нагадаємо, ФІФА прийняла дві заявки претендентів на проведення чемпіонату світу 2026 року, якими є Марокко і спільна заявка Канади, США і Мексики.

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Теги публікації: ФІФА, ЧМ-2022, Катар  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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