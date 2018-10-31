ФИФА рассмотрит увеличение числа команд на ЧМ-2022

Фото: Джанни Инфантино (fifa.com)

Об этом заявил глава организации Джанни Инфантино

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о возможном увеличении количества участников чемпионата мира уже на следующем мундиале, который пройдет в Катаре в 2022 году. Об этом сообщает Reuters.

"Мы решили увеличить число команд в финальной стадии чемпионата мира с 32 до 48, и это нововведение вступит в силу в 2026 году. Случится ли это в 2022 году? Мы рассматриваем такую возможноть. Если это реально осуществить, то почему бы и нет?

Нам нужно оценить, насколько это возможно. Уже идет обсуждение этой темы с нашими катарскими друзьями и другими представителями региона, и мы надеемся, что идею удастся осуществить", - сказал Инфантино.

В нынешнем формате, который подразумевает участие 32 команд, чемпионат мира проводится с 1998 года.

Напомним, также ФИФА хочет ввести серию пенальти на групповом этапе ЧМ-2022.