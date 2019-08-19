ФИФА объявила имена претендентов на награду за лучший гол года

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала список претендентов на премию Пушкаша - награду, которую вручают автору лучшего гола года. Об этом сообщается на сайте организации.

В этот список вошли: Матеус Кунья ("РБ Лейпциг"), Златан Ибрагимович ("Лос-Анджелес Гэлакси"), Лионель Месси ("Барселона"), Хуан Кинтеро ("Ривер Плейт"), Фабио Куальярелла ("Сампдория"), Эндрос Таунсенд ("Кристал Пэлас") и Даниэль Жори ("Дебрецен").

Также в число номинантов попали три представительницы женского футбола: Аджара Нчут (сборная Камеруна), Эми Родригес ("Юта Роялс"), Билли Симпсон ("Клифтонвилл Лэдис").

На официальном сайте ФИФА началось голосование для болельщиков, которое продлится до 1 сентября 2019 года.

Три победителя пройдут в финальный этап голосования, на котором легенды ФИФА выберут лучший гол.

При составлении списка учитывались голы, забитые в период с 16 июля 2018 года по 19 июля 2019 года.

Действующим обладателем премии является вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах. Напомним, он является самым высокооплачиваемым игроком "мерсисайдцев".