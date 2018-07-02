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Интервью

Салах стал самым высокооплачиваемым игроком "Ливерпуля"

НовостиСпорт    02.07.2018 - 12:19
Фото: Мохаммед Салах (liverpoolfc.com)
Фото: Мохаммед Салах (liverpoolfc.com)

Игрок подписал новое долгосрочное соглашение с "красными"

"Ливерпуль" объявил о заключении нового долгосрочного соглашения с форвардом сборной Египта Мохаммедом Салахом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Условия контракта с 26-летним форвардом не сообщаются. По данным The Telegraph, соглашение рассчитано до 2023 года, а его зарплата выросла с 100 до 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Таким образом он стал самым высокооплачиваемым игроков "Ливерпуля".

Салах перешел в английский клуб в июне 2017 года из "Ромы". В прошлом сезоне он провел за клуб 52 матча во всех турнирах, забив 44 гола и отдав 16 голевых передач. 

Египетский форвард был признан лучшим бомбардиром чемпионата Англии сезона 2017/18, а также помог клубу выйти в финал Лиги чемпионов, где "Ливерпуль" проиграл испанскому "Реалу" (1:3), Салах из-за травмы был заменен в первом тайме встречи.

 

Также Салах с составе сборной Египта принимал участие в чемпионате мира-2018, его команда потерпела три поражения в группе А и не вышла в плей-офф турнира.

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Теги публикации: Ливерпуль, Египет, ЧМ-2018, контракт  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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