Салах стал самым высокооплачиваемым игроком "Ливерпуля"

Игрок подписал новое долгосрочное соглашение с "красными"

"Ливерпуль" объявил о заключении нового долгосрочного соглашения с форвардом сборной Египта Мохаммедом Салахом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Условия контракта с 26-летним форвардом не сообщаются. По данным The Telegraph, соглашение рассчитано до 2023 года, а его зарплата выросла с 100 до 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Таким образом он стал самым высокооплачиваемым игроков "Ливерпуля".

Салах перешел в английский клуб в июне 2017 года из "Ромы". В прошлом сезоне он провел за клуб 52 матча во всех турнирах, забив 44 гола и отдав 16 голевых передач.

Египетский форвард был признан лучшим бомбардиром чемпионата Англии сезона 2017/18, а также помог клубу выйти в финал Лиги чемпионов, где "Ливерпуль" проиграл испанскому "Реалу" (1:3), Салах из-за травмы был заменен в первом тайме встречи.

Также Салах с составе сборной Египта принимал участие в чемпионате мира-2018, его команда потерпела три поражения в группе А и не вышла в плей-офф турнира.