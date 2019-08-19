ФІФА оголосила імена претендентів на нагороду за кращий гол року

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) опублікувала список претендентів на премію Пушкаша - нагороду, яку вручають автору кращого гола року. Про це повідомляється на сайті організації.

У цей список увійшли: Матеус Кунья ("РБ Лейпциг"), Златан Ібрагімович ("Лос-Анджелес Гелаксі"), Ліонель Мессі ("Барселона"), Хуан Кинтеро ("Рівер Плейт"), Фабіо Куальярелла ("Сампдорія"), Ендрос Таунсенд ("Кристал Пелас") і Даніель Жорі ("Дебрецен").

Також в число номінантів потрапили три представниці жіночого футболу: Аджара Нчут (збірна Камеруну), Емі Родрігес ("Юта Роялс"), Біллі Сімпсон ("Кліфтонвілл Ледіс").

На офіційному сайті ФІФА почалося голосування для уболівальників, яке триватиме до 1 вересня 2019 року.

Три переможця пройдуть у фінальний етап голосування, на якому легенди ФІФА виберуть кращий гол.

При складанні списку враховувалися голи, забиті в період з 16 липня 2018 року по 19 липня 2019 року.

Чинним володарем премії є вінгер "Ліверпуля" Мохамед Салах. Нагадаємо, він є найбільш високооплачуваним гравцем "мерсисайдців".