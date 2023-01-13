ФІФА обрала номінантів на Премію Пушкаша-2022: відео найкращих голів року

Кандидатів на статус найкращого забитого м'яча 2022 року оголосила Міжнародна федерація футболу (ФІФА). Переможцю дістанеться престижний приз імені угорської легенди Ференца Пушкаша.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
8 футболістів і три футболістки претендують на нагороду в рамках церемонії The Best. Торік найкращим визнали гол хавбека Еріка Ламели рабоною. Тоді він захищав кольори "Тоттенхема" та забив "Арсеналу" в дербі Північного Лондона.
Фаворитом цьогоріч став забитий боковими ножицями м'яч бразильського форварда Рішарлісона. Латиноамериканець засмутив збірну Сербії на груповому етапі ЧС-2022, а його гол згодом визнали найкращим на Мундіалі. Також у список претендентів потрапив віце-чемпіон світу Кіліан Мбаппе з одним зі своїх трьох м'ячів у фіналі Кубка світу проти Аргентини.
Широкий загал чув про мінімум ще трьох номінантів – лідера "Марселя" Дімітрі Пайє, зірку "Мілана" Тео Ернандеса та скандального нападника "Демірспора" Маріо Балотеллі. Також за приз змагаються голи з жіночого футболу, чемпіонату Польщі та Кубка Азії U-23.
Список претендентів на Премію Пушкаша-2022:
Церемонія нагородження The Best від ФІФА відбудеться наприкінці лютого в Парижі. У голосуванні в різних номінаціях беруть участь журналісти, тренери, футболісти збірних і вболівальники через офіційний сайт ФІФА. Частка кожної групи респондентів становить 25%.
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