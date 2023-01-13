ФІФА обрала номінантів на Премію Пушкаша-2022: відео найкращих голів року

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

8 футболістів і три футболістки претендують на нагороду в рамках церемонії The Best. Торік найкращим визнали гол хавбека Еріка Ламели рабоною. Тоді він захищав кольори "Тоттенхема" та забив "Арсеналу" в дербі Північного Лондона.

Фаворитом цьогоріч став забитий боковими ножицями м'яч бразильського форварда Рішарлісона. Латиноамериканець засмутив збірну Сербії на груповому етапі ЧС-2022, а його гол згодом визнали найкращим на Мундіалі. Також у список претендентів потрапив віце-чемпіон світу Кіліан Мбаппе з одним зі своїх трьох м'ячів у фіналі Кубка світу проти Аргентини.

Широкий загал чув про мінімум ще трьох номінантів – лідера "Марселя" Дімітрі Пайє, зірку "Мілана" Тео Ернандеса та скандального нападника "Демірспора" Маріо Балотеллі. Також за приз змагаються голи з жіночого футболу, чемпіонату Польщі та Кубка Азії U-23.

Список претендентів на Премію Пушкаша-2022:

Дімітрі Пайє

Алессія Руссо

Амандін Анрі

Кіліан Мбаппе

Сальма Параллуело

Марцин Олекси

Рішарлісон

Тео Ернандес

Алу Куол

Франсіско Гонсалес Метійї

Маріо Балотеллі

Церемонія нагородження The Best від ФІФА відбудеться наприкінці лютого в Парижі. У голосуванні в різних номінаціях беруть участь журналісти, тренери, футболісти збірних і вболівальники через офіційний сайт ФІФА. Частка кожної групи респондентів становить 25%.