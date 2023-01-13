ФИФА выбрала номинантов на Премию Пушкаша-2022: видео лучших голов года

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

8 футболистов и три футболистки претендуют на награду в рамках церемонии The Best. В прошлом году лучшим признали гол хавбека Эрика Ламелы рабоной. Тогда он защищал цвета "Тоттенхэма" и забил "Арсеналу" в дерби Северного Лондона.

Фаворитом в этом году стал забитый боковыми ножницами мяч бразильского форварда Ришарлисона. Латиноамериканец расстроил сборную Сербии на групповом этапе ЧМ-2022, а его гол впоследствии назвали лучшим на Мундиале. Также в список претендентов попал вице-чемпион мира Килиан Мбаппе с одним из трех мячей в финале Кубка мира против Аргентины.

Широкая общественность слышала о минимуме еще трех номинантах – лидере "Марселя" Димитри Пайе, звезде "Милана" Тео Эрнандесе и скандальном нападающем "Демирспора" Марио Балотелли. Также за приз соперничают голы из женского футбола, чемпионата Польши и Кубка Азии U-23.

Список претендентов на Премию Пушкаша-2022:

Димитри Пайе

Алессия Руссо

Амандин Анри

Килиан Мбаппе

Сальма Параллуэлло

Марцин Олексы

Ришарлисон

Тео Эрнандес

Аллу Куол

Франсиско Гонсалес Метийи

Марио Балотелли

Церемония награждения The Best от ФИФА состоится в конце февраля в Париже. В голосовании в разных номинациях принимают участие журналисты, тренеры, футболисты сборных и болельщики через официальный сайт ФИФА. Доля каждой группы респондентов составляет 25%.