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ФИФА выбрала номинантов на Премию Пушкаша-2022: видео лучших голов года

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Цюрих, Пятница 13 января 2023 13:13
ФИФА выбрала номинантов на Премию Пушкаша-2022: видео лучших голов года Фото: Бразилец Ришарлисон попал в список претендентов (facebook.com/CBF)
Автор: Антон Федорцив

Кандидатов на статус лучшего забитого мяча 2022 объявила Международная федерация футбола (ФИФА). Победителю достанется престижный приз имени венгерской легенды Ференца Пушкаша.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

8 футболистов и три футболистки претендуют на награду в рамках церемонии The Best. В прошлом году лучшим признали гол хавбека Эрика Ламелы рабоной. Тогда он защищал цвета "Тоттенхэма" и забил "Арсеналу" в дерби Северного Лондона.

Фаворитом в этом году стал забитый боковыми ножницами мяч бразильского форварда Ришарлисона. Латиноамериканец расстроил сборную Сербии на групповом этапе ЧМ-2022, а его гол впоследствии назвали лучшим на Мундиале. Также в список претендентов попал вице-чемпион мира Килиан Мбаппе с одним из трех мячей в финале Кубка мира против Аргентины.

Широкая общественность слышала о минимуме еще трех номинантах – лидере "Марселя" Димитри Пайе, звезде "Милана" Тео Эрнандесе и скандальном нападающем "Демирспора" Марио Балотелли. Также за приз соперничают голы из женского футбола, чемпионата Польши и Кубка Азии U-23.

Список претендентов на Премию Пушкаша-2022:

  • Димитри Пайе
  • Алессия Руссо
  • Амандин Анри
  • Килиан Мбаппе
  • Сальма Параллуэлло
  • Марцин Олексы
  • Ришарлисон
  • Тео Эрнандес
  • Аллу Куол
  • Франсиско Гонсалес Метийи
  • Марио Балотелли

Церемония награждения The Best от ФИФА состоится в конце февраля в Париже. В голосовании в разных номинациях принимают участие журналисты, тренеры, футболисты сборных и болельщики через официальный сайт ФИФА. Доля каждой группы респондентов составляет 25%.

К слову, ранее составили нестандартные прогнозы в спорте на 2023 год.

Напомним, на прошлой неделе подготовили дайджест главных спортивных событий 2022 года.

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