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FIFA могут перенести часть мачтей ЧМ-2022 за пределы Катара

Новости » Спорт    14.12.2018 - 05:11
FIFA могут перенести часть мачтей ЧМ-2022 за пределы Катара
Иллюстративное фото (fifa.com)

FIFA планируют расширить число участников турнира уже с 2022 года

Президент FIFA Джанни Инфантино сообщил, что в случае увеличения количества участников Чемпиона мира 2022 (ЧМ-2022) часть матчей может быть перенесена за пределы Катара. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Инфантино рассказал, что FIFA рассматривает вариант расширения числа участников финальных турниров Чемпионата мира с 32 до 48 команд уже с 2022 года.

"По увеличению числа команд-участниц чемпионата в 2026 года такое решение принято, мы сейчас изучаем и рассматриваем, если это можно сделать в 2022 году в Катаре", - заявил президент FIFA.

Он добавил, что сейчас они собирают мнения членов федераций и представителей Катара для того что бы понять возможно ли это сделать уже в Катаре.

"Мы примем это решение вместе со всеми, с нашими партнерами в футболе", - подчеркнул Инфантино.

Напомним, ФИФА планирует создать всемирную Лигу наций. Рабочая группа рассмотрит технические и спортивные вопросы, касающиеся календаря, формата, и распределения путевок на Клубный чемпионат мира, а также влияние всемирной Лиги наций на квалификационные матчи в региональных конфедерациях.

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