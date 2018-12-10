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ФІФА планує створити всесвітню Лігу націй

Новини » Спорт    10.12.2018 - 17:43
ФІФА планує створити всесвітню Лігу націй
Фото: (fifa.com)

Обговорення нового турніру пройде вже в березні 2019

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) планує створити всесвітню Лігу націй. Як повідомляється на сайті організації, напередодні в Парижі відбулося перше засідання робочої групи з питань створення нового турніру, а також реформи Клубного чемпіонату світу.

Робоча група розгляне технічні і спортивні питання, що стосуються календаря, формату, і розподілу путівок на Клубний чемпіонат світу, а також вплив всесвітньої Ліги націй на кваліфікаційні матчі в регіональних конфедерациях.

Свої пропозиції комісія представить на черговому засіданні ради ФІФА, яке відбудеться 15 березня 2019 року в Майамі.

Зазначимо, що у вересні 2018 року стартувала європейська Ліга націй. Турнір був створений з метою зменшити кількість товариських матчів.

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