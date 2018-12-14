FIFA можуть перенести частину матчів ЧС-2022 за межі Катару

Ілюстративне фото (fifa.com)

FIFA планують розширити кількість учасників турніру вже з 2022 року

Президент FIFA Джанні Інфантіно повідомив, що у разі збільшення кількості учасників Чемпіона світу 2022 (ЧС-2022) частину матчів може бути перенесена за межі Катару. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росСМИ.

Інфантіно розповів, що FIFA розглядає варіант розширення кількості учасників фінальних турнірів Чемпіонату світу з 32 до 48 команд вже з 2022 року.

"Щодо збільшення кількості команд-учасниць чемпіонату в 2026 року таке рішення прийнято, ми зараз вивчаємо і розглядаємо, якщо це можна зробити в 2022 року в Катарі", - заявив президент FIFA.

Він додав, що зараз вони збирають думки членів федерацій і представників Катару для того що б зрозуміти чи можливо це зробити вже в Катарі.

"Ми приймемо це рішення разом з усіма, з нашими партнерами в футболі", - підкреслив Інфантіно.

Нагадаємо, ФІФА планує створити всесвітню Лігу націй. Робоча група розгляне технічні і спортивні питання, що стосуються календаря, формату та розподілу путівок на Клубний чемпіонат світу, а також вплив всесвітньої Ліги націй на кваліфікаційні матчі в регіональних конфедерациях.