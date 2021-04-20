ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

ФИФА категорически против Суперлиги: клубы должны понести ответственность

Новина українською → Вторник 20 апреля 2021 12:17
ФИФА категорически против Суперлиги: клубы должны понести ответственность Фото: президент ФИФА Джанни Инфантино (kremlin ru)
Автор: РБК-Украина

Международная федерация футбола (ФИФА) категорически против создания Европейской Суперлиги. А клубы, которые выступили учредителями турнира, должны понести ответственность.

Об этом на Конгрессе УЕФА заявил глава международной федерации Джанни Инфантино, передает Twitter организации.

"В ФИФА мы можем только категорически не одобрять создание Суперлиги, которая представляет собой закрытый цех. Она является отходом от существующих институтов, лиг, ассоциаций, УЕФА и ФИФА", - заявил Инфантино.

По его словам, людям в поисках краткосрочной финансовой выгоды следует более тщательно обдумывать шаги и брать на себя ответственность.

"Если кто-то выбирает собственный путь, то должен мириться с последствиями своего выбора. Они (клубы, - ред.) несут ответственность за свой выбор. Конкретно это означает, что либо вы в игре, либо нет. Наполовину быть не может", - добавил президент ФИФА.

Напомним, ранее 12 европейских топ-клубов объявили о создании Европейской Суперлиги. Учредителями нового турнира стали "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Ман Сити", "Ман Юнайтед", "Тоттэнхэм", "Интер", "Милан", "Ювентус", "Барселона", "Реал" и "Атлетико".

В ответ УЕФА пригрозила исключить эти клубы из национальных чемпионатов и международных турниров, а также запретить игрокам клубов играть за национальные сборные под эгидой УЕФА и ФИФА.

Также стало известно, что "Челси", "Ман Сити" и "Реал" могут исключить из Лиги чемпионов в эту пятницу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Спорт УЕФА ФИФА Футбол
NEWS
В Украине 8940 новых случаев коронавируса
В Украине 8940 новых случаев коронавируса
DAILY
Александр Ткаченко: Я не совсем понимаю, что такое "украинский русский язык"
Сергей Щербина, Милан Лелич Александр Ткаченко: Я не совсем понимаю, что такое "украинский русский язык"