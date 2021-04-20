ФИФА категорически против Суперлиги: клубы должны понести ответственность

"В ФИФА мы можем только категорически не одобрять создание Суперлиги, которая представляет собой закрытый цех. Она является отходом от существующих институтов, лиг, ассоциаций, УЕФА и ФИФА", - заявил Инфантино.

По его словам, людям в поисках краткосрочной финансовой выгоды следует более тщательно обдумывать шаги и брать на себя ответственность.

"Если кто-то выбирает собственный путь, то должен мириться с последствиями своего выбора. Они (клубы, - ред.) несут ответственность за свой выбор. Конкретно это означает, что либо вы в игре, либо нет. Наполовину быть не может", - добавил президент ФИФА.