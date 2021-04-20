ФІФА категорично проти Суперліги: клуби мають понести відповідальність
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) категорично проти створення Європейської Суперліги. А клуби, які виступили засновниками турніру, мають понести відповідальність.
Про це на Конгресі УЄФА заявив голова міжнародної федерації Джанні Інфантіно, передає Twitter організації.
"У ФІФА ми можемо тільки категорично не схвалювати створення Суперліги, яка являє собою закритий цех. Вона є відходом від існуючих інститутів, ліг, асоціацій, УЄФА і ФІФА", - заявив Інфантіно.
За його словами, людям у пошуках короткострокової фінансової вигоди слід більш ретельно обдумувати кроки і брати на себе відповідальність.
"Якщо хтось обирає власний шлях, то має миритися з наслідками свого вибору. Вони (клуби, - ред.) несуть відповідальність за свій вибір. Конкретно це означає, що або ви в грі, або ні. Наполовину бути не може", - додав президент ФІФА.
Нагадаємо, раніше 12 європейських топ-клубів оголосили про створення Європейської Суперліги. Засновниками нового турніру стали "Арсенал", "Челсі", "Ліверпуль", "Ман Сіті", "Ман Юнайтед", "Тоттенхем", "Інтер", "Мілан", "Ювентус", "Барселона", "Реал" і "Атлетико".
У відповідь УЄФА погрожує виключити ці клуби з національних чемпіонатів і міжнародних турнірів, а також заборонити гравцям клубів грати за національні збірні під егідою УЄФА і ФІФА.
Також стало відомо, що "Челсі", "Ман Сіті" і "Реал" можуть виключити з Ліги чемпіонів в цю п'ятницю.