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FIFA допустит юношеские сборные России к ЧМ, но есть нюанс

Среда 04 октября 2023 18:53
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FIFA допустит юношеские сборные России к ЧМ, но есть нюанс Фото: FIFA допустит юношеские сборные России в ЧМ, но есть нюанс (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Международная федерация футбола (FIFA) разрешила российским спортсменам в возрасте до 17 лет участвовать в международных соревнованиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу FIFA.

В частности российских юниоров допустят к чемпионату мира по футболу U-17 и женскому чемпионату мира по футболу U-17.

"Это происходит при условии, что эти команды будут играть под названием "Футбольный союз России", а не "Россия", при отсутствии национального флага, национального гимна, национальной формы и экипировки, а вместо этого будут играть в нейтральных цветах", - пишет пресс-служба.

В то же время совет ФИФА подтвердила осуждение незаконной войны, которую развязали российские террористы, а также отметила, что остальные условия, которые были приняты 28 февраля 2022 года - остаются в силе до завершения боевых действий.

Что этому предшествовало

УЕФА недавно вернул в соревнования юношеские команды из России. Теперь сборные U-17 смогут снова выступать на международной арене. Такое решение союз мотивировал заботой о несовершеннолетних футболистах.

"Детей нельзя наказывать за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых. Особенно досадно, что из-за продолжающегося конфликта поколение несовершеннолетних лишено права соревноваться в международном футболе",- заявили на сайте УЕФА.

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ФИФА Российская Федерация
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