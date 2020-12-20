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На Фиджи сильный ураган разрушил дома и дороги, есть жертвы

Автор: РБК-Украина

На острова Фиджи обрушился сильный ураган Яса. Многие жители островного государства остались без крова и пресной воды.

Об этом сообщает Reuters.

По данным местных властей, жертвами природной стихии стали четыре человека.

Генеральный директор Красного Креста Фиджи Илиспеци Рокотунидау сообщил, что ущерб и разрушения понесли 70% провинции Буа на северном острове Вануа-Леву, тогда как небольшой остров Киа был разрушен полностью, как показала аэрофотосъемка.

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Шторму присвоена пятая категория по шкале ураганов Саффира - Симпсона.

Фото: последствия урагана Яса (twitter.com/infra_fj)

В то время как самый большой остров Вити-Леву, где проживают около трех четвертей фиджийцев, избежал худшего, Вануа-Леву и другие небольшие острова столкнулись острой нехваткой пресной воды и убежища.

В связи с этим Австралия решила направить самолеты ВВС для наблюдения за районами, пострадавшими от урагана, и предложила Фиджи дополнительную помощь.

Напомним, Германия обещает выделить 500 млн евро на поддержку усилий бедных стран мира в сфере борьбы с изменениями климата.

Кроме того, сумма ущерба от стихийных бедствий в 2020 году составила 76 млрд долларов.

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