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На Фіджі сильний ураган зруйнував будинки і дороги, є жертви

Автор: РБК-Україна

На острови Фіджі обрушився сильний ураган Яса. Багато жителів острівної держави залишилися без даху над головою і прісної води.

Про це повідомляє Reuters.

За даними місцевої влади, жертвами природної стихії стали чотири людини.

Генеральний директор Червоного Хреста Фіджі Иліспеці Рокотунідау повідомив, що збитки і руйнування зазнали 70% провінції Буа на північному острові Вануа-Льову, тоді як невеликий острів Кіа був зруйнований повністю, як показала аерофотозйомка.

Шторму привласнена п'ята категорія за шкалою ураганів Саффіра - Сімпсона.

Фото: наслідки урагану Яса (twitter.com/infra_fj)

У той час як найбільший острів Віті-Льову, де проживають близько трьох чвертей фіджійців, уникнув гіршого, Вануа-Льову та інші невеликі острови зіткнулися гострою нестачею прісної води і притулку.

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У зв'язку з цим Австралія вирішила направити літаки ВПС для спостереження за районами, які постраждали від буревію, і запропонувала Фіджі додаткову допомогу.

Нагадаємо, Німеччина обіцяє виділити 500 млн євро на підтримку зусиль бідних країн світу у сфері боротьби зі змінами клімату.

Крім того, сума збитків від стихійних лих у 2020 році склала 76 млрд доларів.

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