ФИДЕ выбрала хозяина Шахматной олимпиады-2026

Узбекистан впервые в истории проведет шахматный турнир среди сборных. Право принять соревнования стране предоставил 44-й конгресс ФИДЕ.

Хозяин Шахматной олимпиады-2026 выберет место проведения турнира позже. Узбекистан сделает выбор между Ташкентом и Самаркандом. Также на проведение Шахматной олимпиады претендовали Польша и Замбия, но в финальный раунд не попали из-за отсутствия гарантий тамошних правительств.

Сборные Украины трижды побеждали на Шахматных олимпиадах. Мужчины триумфовали в 2004 и 2010 гг. (в испанской Кальвии и российском Ханты-Мансийске соответственно), а женщины одержали победу в 2006-м в Турине.

Накануне ФИДЕ переизбрала россиянина Дворковича президентом организации на новый срок. По итогам голосования делегатов конгресса Международной шахматной федерации он одолел украинского гроссмейстера Андрея Баришпольца.