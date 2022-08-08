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ФИДЕ выбрала хозяина Шахматной олимпиады-2026

Фото: Юрий Кузубов и Антон Коробов на Шахматной олимпиаде-2022 (facebook.com/UkrainianChessFederation)
Автор: Антон Федорцив

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) определилась с хозяином Шахматной олимпиады 2026 года. Командные состязания примет Узбекистан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter организации.

Узбекистан впервые в истории проведет шахматный турнир среди сборных. Право принять соревнования стране предоставил 44-й конгресс ФИДЕ.

Хозяин Шахматной олимпиады-2026 выберет место проведения турнира позже. Узбекистан сделает выбор между Ташкентом и Самаркандом. Также на проведение Шахматной олимпиады претендовали Польша и Замбия, но в финальный раунд не попали из-за отсутствия гарантий тамошних правительств.

Сборные Украины трижды побеждали на Шахматных олимпиадах. Мужчины триумфовали в 2004 и 2010 гг. (в испанской Кальвии и российском Ханты-Мансийске соответственно), а женщины одержали победу в 2006-м в Турине.

Накануне ФИДЕ переизбрала россиянина Дворковича президентом организации на новый срок. По итогам голосования делегатов конгресса Международной шахматной федерации он одолел украинского гроссмейстера Андрея Баришпольца.

К слову, действующий чемпион мира Карлсен отказался от защиты шахматной короны против россиянина Непомнящего.

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