ФІДЕ обрала господаря Шахової олімпіади-2026

Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ) визначилася з господарем Шахової олімпіади 2026 року. Командні змагання прийме Узбекистан.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter організації.
Узбекистан вперше в історії проведе шаховий турнір серед збірних. Право прийняти змагання країні надав 44-й конгрес ФІДЕ.
Господар Шахової олімпіади-2026 обере місце проведення турніру пізніше. Узбекистан робитиме вибір між Ташкентом і Самаркандом. Також на проведення Шахової олімпіади претендували Польща та Замбія, але у фінальний раунд не потрапили через відсутність гарантій тамтешніх урядів.
Збірні України тричі перемагали на Шахових олімпіадах. Чоловіки тріумфували в 2004 і 2010 рр. (в іспанській Кальвії та російському Ханти-Мансійську відповідно), а жінки здобули перемогу в 2006-му в Турині.
Напередодні ФІДЕ переобрала росіянина Дворковича президентом організації на новий термін. За підсумками голосування делегатів конгресу Міжнародної шахової федерації він здолав українського гросмейстера Андрія Баришпольця.
До слова, чинний чемпіон світу Карлсен відмовився від захисту шахової корони проти росіянина Непомнящого.
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