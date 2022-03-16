ФІДЕ офіційно відсторонила збірні Росії та Білорусі
До спортивних санкцій проти РФ за вторгнення до України приєдналася і Міжнародна шахова федерація. ФІДЕ позбавила російську та білоруські збірні права на участь у змаганнях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
Рада ФІДЕ вирішила відсторонити обидві федерації від турнірів під своєю егідою. Рішення ухвалили на основі рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету.
Санкції діятимуть до "подальшого інформування". Натомість в індивідуальних змаганнях чемпіонату світу ФІДЕ російські та білоруські шахісти зможуть виступати під прапором організації.
Напередодні ФІДЕ відібрала в Росії право на проведення Всесвітньої шахової Олімпіади-2022. Новим господарем турніру стало індійське Ченнаї.
Нагадаємо, що Лозаннський арбітраж залишив у силі заборону на участь російських футбольних команд у турнірах під егідою УЄФА.
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