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ФІДЕ офіційно відсторонила збірні Росії та Білорусі

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Середа 16 березня 2022 13:28
ФІДЕ офіційно відсторонила збірні Росії та Білорусі Фото: Російський шахіст Дмитро Андрейкін (ліворуч) (twitter.com/fide_chess)
Автор: Антон Федорців

До спортивних санкцій проти РФ за вторгнення до України приєдналася і Міжнародна шахова федерація. ФІДЕ позбавила російську та білоруські збірні права на участь у змаганнях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Рада ФІДЕ вирішила відсторонити обидві федерації від турнірів під своєю егідою. Рішення ухвалили на основі рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету.

Санкції діятимуть до "подальшого інформування". Натомість в індивідуальних змаганнях чемпіонату світу ФІДЕ російські та білоруські шахісти зможуть виступати під прапором організації.

Напередодні ФІДЕ відібрала в Росії право на проведення Всесвітньої шахової Олімпіади-2022. Новим господарем турніру стало індійське Ченнаї.

Нагадаємо, що Лозаннський арбітраж залишив у силі заборону на участь російських футбольних команд у турнірах під егідою УЄФА.

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