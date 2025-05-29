Фідан натякнув РФ на наслідки, якщо вона "не проявить гнучкість" у мирних переговорах
Росія може опинитися в невигідному становищі в очах США, якщо не проявить гнучкість у мирних переговорах з Україною.
Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.
Як повідомляє агенство, Фідан по дорозі до Києва після візиту до Москви зробив кілька заяв щодо мирних переговорів між Україною та РФ.
Зокрема, він розповів, що у Києві обговорюватиме з українською владою нагальну потребу в припиненні вогню та позицію Туреччини. Будуть зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та іншими офіційними особами.
"Обидві сторони хочуть припинення вогню, але мають різні вимоги, які мають бути узгоджені. Для цього і потрібні переговори та посередництво", - зазначив глава МЗС Туреччини.
За його словами, всі відповідальні країни мають зробити кроки й "покласти руку на м'яч". США і президент Дональд Трамп також мають відіграти важливу роль.
"Україна і Європа продемонстрували гнучкість в адаптації до позиції США. Коли Росія не може проявити таку ж гнучкість, це може поставити її в невигідне становище в очах США", - наголосив Фідан.
Як зазначив міністр, у цьому процесі Туреччина має можливість виконувати багато функцій, які можна назвати посередництвом. Тому, що "це не те, що станеться зусиллями одного посередника".
Візит Фідана до Москви та Києва
Нагадаємо, що 26-27 травня, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан відвідував Росію. Там у нього відбулась зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним, російським колегою Сергієм Лавровим та главою російської делегації для переговорів з Україною Володимиром Мединським.
ЗМІ повідомляли, що Фідан підтвердить готовність його країни стати посередником у новому раунді переговорів між Києвом та Москвою.
Також вчора стало відомо, що Росія запропонувала Україні провести другий раунд перемовин щодо перемир'я у понеділок, 2 червня, у Стамбулі.
До того ж, як повідомили у МЗС Туреччини, 29-30 травня Фідан прибуде з візитом до України. До цього ЗМІ повідомляли, що візит триватиме два дні, але порядок денний невідомий.
Як повідомив речник МЗС України Георгій Тихий, Фідан зустрінеться з міністром закордонних прав України Андрієм Сибігою.
"Ми розуміємо, що міністр Фідан приїжджає після свого візиту до Росії. Ми впевнені, що йому буде що розповісти, що нам повідомити. І знову ж таки, ми обговоримо як мирні зусилля, так і роль Туреччини в цих мирних зусиллях, а також нашу чудову двосторонню співпрацю", - зазначив Тихий.
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