Фідан натякнув РФ на наслідки, якщо вона "не проявить гнучкість" у мирних переговорах

Росія може опинитися в невигідному становищі в очах США, якщо не проявить гнучкість у мирних переговорах з Україною.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu .

Як повідомляє агенство, Фідан по дорозі до Києва після візиту до Москви зробив кілька заяв щодо мирних переговорів між Україною та РФ.

Зокрема, він розповів, що у Києві обговорюватиме з українською владою нагальну потребу в припиненні вогню та позицію Туреччини. Будуть зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та іншими офіційними особами.

"Обидві сторони хочуть припинення вогню, але мають різні вимоги, які мають бути узгоджені. Для цього і потрібні переговори та посередництво", - зазначив глава МЗС Туреччини.

За його словами, всі відповідальні країни мають зробити кроки й "покласти руку на м'яч". США і президент Дональд Трамп також мають відіграти важливу роль.

"Україна і Європа продемонстрували гнучкість в адаптації до позиції США. Коли Росія не може проявити таку ж гнучкість, це може поставити її в невигідне становище в очах США", - наголосив Фідан.

Як зазначив міністр, у цьому процесі Туреччина має можливість виконувати багато функцій, які можна назвати посередництвом. Тому, що "це не те, що станеться зусиллями одного посередника".