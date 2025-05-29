Фидан намекнул РФ на последствия, если она "не проявит гибкость" в мирных переговорах
Россия может оказаться в невыгодном положении в глазах США, если не проявит гибкость в мирных переговорах с Украиной.
Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.
Как сообщает агентство, Фидан по дороге в Киев после визита в Москву сделал несколько заявлений относительно мирных переговоров между Украиной и РФ.
В частности, он рассказал, что в Киеве будет обсуждать с украинскими властями насущную потребность в прекращении огня и позицию Турции. Будут встречи с президентом Владимиром Зеленским и другими официальными лицами.
"Обе стороны хотят прекращения огня, но имеют разные требования, которые должны быть согласованы. Для этого и нужны переговоры и посредничество", - отметил глава МИД Турции.
По его словам, все ответственные страны должны сделать шаги и "положить руку на мяч". США и президент Дональд Трамп также должны сыграть важную роль.
"Украина и Европа продемонстрировали гибкость в адаптации к позиции США. Когда Россия не может проявить такую же гибкость, это может поставить ее в невыгодное положение в глазах США", - подчеркнул Фидан.
Как отметил министр, в этом процессе Турция имеет возможность выполнять много функций, которые можно назвать посредничеством. Потому, что "это не то, что произойдет усилиями одного посредника".
Визит Фидана в Москву и Киев
Напомним, что 26-27 мая, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посещал Россию. Там у него состоялась встреча с российским диктатором Владимиром Путиным, российским коллегой Сергеем Лавровым и главой российской делегации для переговоров с Украиной Владимиром Мединским.
СМИ сообщали, что Фидан подтвердит готовность его страны стать посредником в новом раунде переговоров между Киевом и Москвой.
Также вчера стало известно, что Россия предложила Украине провести второй раунд переговоров о перемирии в понедельник, 2 июня, в Стамбуле.
К тому же, как сообщили в МИД Турции, 29-30 мая Фидан прибудет с визитом в Украину. До этого СМИ сообщали, что визит продлится два дня, но повестка дня неизвестна.
Как сообщил спикер МИД Украины Георгий Тихий, Фидан встретится с министром иностранных прав Украины Андреем Сибигой.
"Мы понимаем, что министр Фидан приезжает после своего визита в Россию. Мы уверены, что ему будет что рассказать, что нам сообщить. И опять же, мы обсудим как мирные усилия, так и роль Турции в этих мирных усилиях, а также наше замечательное двустороннее сотрудничество", - отметил Тихий.
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