ua ru
Пт, 16 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Определился первый финалист Евробаскета-2022

Новина українською →
Берлин, Пятница 16 сентября 2022 20:48
Определился первый финалист Евробаскета-2022 Фото: сборная Франции уничтожила Польшу в полуфинале Евробаскета (fiba.basketball)
Автор: Артем Горовенко

На Евробаскете-2022 определился первый финалист. Сегодня упорной борьбы не получилось, поскольку сборная Францию разгромила команду Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Международной федерации баскетбола.

Фавориты буквально уничтожили сборную Польшу на паркете, выиграв абсолютно все четверти и оторвавшись в общей сложности более чем на 40 очков.

Польша - Франция 54:95 (9:15, 9:19, 18:30, 18:31).

Польша: Слотер - 9 очков, Михалак - 9, Понитка - 7.

Франция: Ябуселе - 22 очка, Окобо - 10, Фурнье - 10.

Отметим, Польша на стадии 1/8 финала выбила сборную Украины, а в четвертьфинале сенсационно обыграла Словению со звездой НБА Лукой Дончичем в составе.

Франция в четвертьфинале лишь в овертайме сумела победить сборную Италию. До этого на стадии 1/8 она тоже в овертайме одолела Турцию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Польша Баскетбол Чемпионат Европы
NEWS
Украинские военные полностью освободили Купянск
Украинские военные полностью освободили Купянск
DAILY
Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники