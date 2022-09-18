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ФІБА обрала останнього господаря Євробаскету-2025. Україна була серед претендентів

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Берлін, Неділя 18 вересня 2022 11:49
ФІБА обрала останнього господаря Євробаскету-2025. Україна була серед претендентів Фото: Польща прийме Євробаскет-2025 (twitter.com/KoszKadra)
Автор: Антон Федорців

Польська баскетбольна асоціація отримала від ФІБА право стати співгосподарем чемпіонату Європи 2025 року. Раніше плани провести захід мала і Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Польща стала четвертим господарем Євробаскету-2025. Там відбудуться матчі однієї з груп чемпіонату Європи.

Наразі залишається таємницею місце проведення польського етапу турніру. Польща самотужки прийняла Євробаскет-2009. Тоді матчі відбулися у Бидгощі, Варшаві, Вроцлаві, Лодзі та Познані, а фінальний етап – у Катовіце.

Поєдинки ще трьох груп чемпіонату Європи-2025 приймуть Кіпр, Латвія і Фінляндії. Матчі плей-офф відбудуться на фінській землі. Серед претендентів на проведення групового раунду та фінальної фази турніру раніше була і Україна. Проте, через повномасштабне вторгнення РФ спочатку зникли шанси стати господарем плей-офф, а тепер і однієї з груп Євробаскету.

На цьогорічній першості Європи збірна Польщі сенсаційно дійшла до півфіналу. Там "орли" розгромно поступилися збірній Франції, але зійдуться з Німеччиною у битві за бронзові медалі 18 вересня.

До слова, баскетбольна збірна України програла Польщі в 1/8 фіналу чемпіонату Європи.

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