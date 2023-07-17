ФІА готова допустити до Формули-1 відразу дві нові команди, – ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ams.F1 .

Журналіст видання Auto Motor und Sport Міхаель Шмідт розкрив деталі конкурсу на вступ до Формули-1. Функціонери вирішили погодити дві заявки на приєднання до "Великого цирку".

"Вельми схоже на те, що затвердження отримають "Андретті" та "Хайтек". Обидві готові до виступів у F1 з огляду на технологічний, кадровий та фінансовий аспекти", – заявив інсайдер.

Династійна команда "Андретті" давно намагається потрапити до Формули-1. Американська компанія намагалася викупити частку "Заубера", але програла конкуренцію німцям із "Ауді". Натомість перед тендером "Андретті" заручилися підтримкою General Motors і зможе виступати в чемпіонаті світу з брендом "Каділак".

Тим часом "Хайтек" у списку претендентів з'явився у червні. Британська команда нещодавно оформила перехід із рук підсанкційного росіянина Мазепіна. Він, імовірно, зберіг вплив на діяльність стайні, що багато років виступала у Формулі-2 та Формулі-3.

Нові команди можуть з'явитися у F1 на сезон-2026. До того вони повинні отримати згоду на приєднання від десяти стаєнь чемпіонату. Окрім того, новачкам доведеться заплатити вступний внесок орієнтовно на 300 млн доларів, щоб компенсувати скорочення призових для інших.