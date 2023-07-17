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ФІА готова допустити до Формули-1 відразу дві нові команди, – ЗМІ

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Париж, Понеділок 17 липня 2023 11:59
ФІА готова допустити до Формули-1 відразу дві нові команди, – ЗМІ Фото: "Хайтек" – британська команда з російським шлейфом (facebook.com/HitechGP)
Автор: Антон Федорців

Міжнародна автомобільна федерація (ФІА) за підсумками тендеру на розширення Королівських автоперегонів надасть "зелено світло" двом заявкам зацікавлених команд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ams.F1.

Журналіст видання Auto Motor und Sport Міхаель Шмідт розкрив деталі конкурсу на вступ до Формули-1. Функціонери вирішили погодити дві заявки на приєднання до "Великого цирку".

"Вельми схоже на те, що затвердження отримають "Андретті" та "Хайтек". Обидві готові до виступів у F1 з огляду на технологічний, кадровий та фінансовий аспекти", – заявив інсайдер.

Династійна команда "Андретті" давно намагається потрапити до Формули-1. Американська компанія намагалася викупити частку "Заубера", але програла конкуренцію німцям із "Ауді". Натомість перед тендером "Андретті" заручилися підтримкою General Motors і зможе виступати в чемпіонаті світу з брендом "Каділак".

Тим часом "Хайтек" у списку претендентів з'явився у червні. Британська команда нещодавно оформила перехід із рук підсанкційного росіянина Мазепіна. Він, імовірно, зберіг вплив на діяльність стайні, що багато років виступала у Формулі-2 та Формулі-3.

Нові команди можуть з'явитися у F1 на сезон-2026. До того вони повинні отримати згоду на приєднання від десяти стаєнь чемпіонату. Окрім того, новачкам доведеться заплатити вступний внесок орієнтовно на 300 млн доларів, щоб компенсувати скорочення призових для інших.

До слова, раніше "Феррарі" очолила рейтинг найдорожчих команд Формули-1.

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