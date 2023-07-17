ФИА готова допустить в Формулу-1 сразу две новые команды, – СМИ
Международная автомобильная федерация (ФИА) по итогам тендера на расширение Королевских автогонок предоставит "зеленый свет" двум заявкам заинтересованных команд.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на ams.F1.
Журналист издания Auto Motor und Sport Михаэль Шмидт раскрыл детали конкурса на вступление в Формулу-1. Функционеры решили согласовать две заявки на присоединение к "Большому цирку".
"Очень похоже на то, что утверждение получат "Андретти" и "Хайтек". Обе готовы к выступлениям в F1, учитывая технологический, кадровый и финансовый аспекты", – заявил инсайдер.
Династойная команда "Андретти" давно пытается попасть в Формулу-1. Американская компания пыталась выкупить долю "Заубера", но проиграла конкуренцию немцам из "Ауди". Зато перед тендером "Андретти" заручились поддержкой General Motors и сможет выступать в чемпионате мира с брендом "Кадиллак".
Тем временем "Хайтек" в списке претендентов появился в июне. Британская команда недавно оформила переход из рук подсанкционного россиянина Мазепина. Он, вероятно, сохранил влияние на деятельность конюшни, много лет выступавшей в Формуле-2 и Формуле-3.
Новые команды могут появиться в F1 на сезон-2026. До того времени они должны получить согласие на присоединение от десяти конюшен чемпионата. Кроме того, новичкам придется заплатить вступительный взнос ориентировочно в 300 млн долларов, чтобы компенсировать сокращение призовых для других.
К слову, ранее "Феррари" возглавил рейтинг самых дорогих команд Формулы-1.
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