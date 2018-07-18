ФГВФЛ разрешили досрочно погашать задолженность перед Минфином
ФГВФЛ погасит векселя на 5,5 млрд гривен
Кабинет министров Украины разрешил Фонду гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) досрочно погашать задолженность перед Министерством финансов. Соответствующее решение правительства есть в распоряжении РБК-Украина.
Своим решением Кабмин согласовал возможность досрочного погашения ФГВФЛ векселей, которые были выданы в обмен на облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) в 2014-2016. Это позволит погасить часть задолженности перед бюджетом с процентами по векселям и сократить расходы ФГВФЛ.
Отметим, ФГВФЛ выпустил векселя на 60 млрд гривен с погашением в 2025-2031 годах. На сегодняшнем заседании правительство разрешило погасить векселя на 5,5 млрд гривен. Кроме того, Кабмин увеличил объемы финансирования бюджета на эту сумму с соответствующим сокращением статьи "заимствования".
Фото: распоряжение Кабмина
Напомним, как ранее сообщало РБК-Украина, ФГВФЛ в июле выставит на торги первые пулы кредитов неплатежеспособных банков.