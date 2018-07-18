ФГВФЛ разрешили досрочно погашать задолженность перед Минфином

Новости Финансы 18.07.2018 - 15:58
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

ФГВФЛ погасит векселя на 5,5 млрд гривен

Кабинет министров Украины разрешил Фонду гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) досрочно погашать задолженность перед Министерством финансов. Соответствующее решение правительства есть в распоряжении РБК-Украина.

Своим решением Кабмин согласовал возможность досрочного погашения ФГВФЛ векселей, которые были выданы в обмен на облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) в 2014-2016. Это позволит погасить часть задолженности перед бюджетом с процентами по векселям и сократить расходы ФГВФЛ.

Отметим, ФГВФЛ выпустил векселя на 60 млрд гривен с погашением в 2025-2031 годах. На сегодняшнем заседании правительство разрешило погасить векселя на 5,5 млрд гривен. Кроме того, Кабмин увеличил объемы финансирования бюджета на эту сумму с соответствующим сокращением статьи "заимствования".

Фото: распоряжение Кабмина

Напомним, как ранее сообщало РБК-Украина, ФГВФЛ в июле выставит на торги первые пулы кредитов неплатежеспособных банков.

 

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Теги:  Кабинет Министров Украины,  Министерство финансов Украины,  ФГВФЛ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС