ФГВФЛ в июле выставит на торги первые пулы кредитов неплатежеспособных банков

Фонд разработал новые принципы формирования пулов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выставит на торги первые пулы кредитов неплатежеспособных банков уже в июле этого года. Об этом заявила Светлана Рекрут, заместитель директора-распорядителя фонда.

"Для нас важно разработать такие принципы формирования пулов, чтобы полностью нивелировать "субъективный фактор" и возможность постороннего вмешательства в этот процесс. В основе - так называемый календарный подход, когда в состав пула в хронологическом порядке проведения аукционов будут включаться активы, индивидуальная продажа которых не состоялась. И каждый последующий лот начинает формироваться автоматически, как только предыдущий достигнет установленной нижней границы по размеру пула – кода общая сумма задолженности по кредитам достигнет 1 млрд гривен", - пояснила Рекрут.

При этом, нормативными актами ФГВФЛ установлено еще одно ограничение: задолженность по индивидуальному активу, включенному в состав пула, не может превышать 50% от общей задолженности пула. Так, например, если задолженность по одному кредиту составляет 1,5 млрд гривен - в состав пула будут включены права требования еще по нескольким кредитам, суммарная задолженность по которым составит также 1,5 млрд гривен", - рассказала чиновница.

По ее словам, на сегодня завершается процедура формирования первых девяти таких пулов. Как ожидается, в их состав войдут права требования по почти 700 кредитам юридических лиц, общая задолженность по которым составляет около 15 млрд гривен. Несмотря на то, что каждый из активов уже прошел этап индивидуальных торгов по голландской модели аукционов и в процессе снижения цены даже на 80% он так и не был продан - начальная цена реализации каждого пула составит 20% от общей задолженности по договорам - около 400 млн гривен за пул. В состав каждого сформированного лота в среднем входить активы 8-10 неплатежеспособных банков.

Сегодня на балансе банков, которые ликвидируются, учитываются кредиты юридических лиц, общая задолженность по которым составляет более 300 млрд гривен.

Напомним, ФГВФЛ продал долги двух известных сетей супермаркетов с дисконтом 72%.