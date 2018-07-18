ФГВФО дозволили достроково погашати заборгованість перед Мінфіном
ФГВФО погасить векселя на 5,5 млрд гривень
Кабінет міністрів України дозволив Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) достроково погашати заборгованість перед Міністерством фінансів. Відповідне рішення уряду є в розпорядженні РБК-Україна.
Своїм рішенням Кабмін погодив можливість дострокового погашення ФГВФО векселів, які були видані в обмін на облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) у 2014-2016. Це дозволить погасити частину заборгованості перед бюджетом з відсотками за векселями і скоротити витрати ФГВФО.
Зазначимо, ФГВФО випустив векселі на 60 млрд гривень з погашенням в 2025-2031 роках. На сьогоднішньому засіданні уряд дозволив погасити векселя на 5,5 млрд гривень. Крім того, Кабмін збільшив обсяги фінансування бюджету на цю суму з відповідним скороченням статті "запозичення".
Фото: розпорядження Кабміну
Нагадаємо, як раніше повідомляло РБК-Україна, ФГВФО в липні виставить на торги перші пули кредитів неплатоспроможних банків.