ФГВФЛ предлагает ввести возмещение вкладов для небанковских учреждений

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) планирует в 2021 году разработку и утверждение нормативно-правовой базы для распространения гарантий фонда на вклады физлиц, привлеченные небанковскими финучреждениями. Это будет одним из ключевых задач фонда.

Об этом сегодня во время пресс-конференции сказала Светлана Рекрут, директор-распорядитель ФГВФЛ, сообщает пресс-служба фонда.

"Мы полностью готовы "принять в семью фонда" небанковские учреждения. Принципиальный момент - наличие качественного пруденциального надзора за работой этих компаний. И самое главное - обеспечение баланса: создание условий, при которых распространение гарантий на вклады в небанках не обернутся дополнительной нагрузкой на банки-участники фонда", - сказала Рекрут.

Напомним, Фонд гарантирования вкладов физических лиц возмещает по 200 тысяч гривен в банках-банкротах. Сейчас участниками фонда являются 73 банка.

Отметим, с 1 июля надзор за небанковскими финансовыми учреждениях осуществляет Национальный банк Украины.

По состоянию на 30 ноября 2020 года в Украине действовали 74 банка и 2071 участник рынков небанковских финансовых услуг.

Сейчас небанковский рынок состоит из 191 рисковых (non-life) и 20 лайфовых (страхования жизни) страховщиков, 302 ломбардов, 322 кредитных союзов, 146 лизинговых компаний, 1025 финансовых компаний, 65 страховых брокеров.