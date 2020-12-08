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НБУ назвал количество участников финансового рынка

Киев, Вторник 08 декабря 2020 13:28
НБУ назвал количество участников финансового рынка
Фото: касса банка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 30 ноября 2020 года в Украине работали 74 банка и 2071 участник рынков небанковских финансовых услуг. За месяц количество действующих банков не изменилось, количество участников небанковского рынка уменьшилось с 2079 до 2071.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

НБУ назвал количество участников финансового рынка

Сейчас небанковский рынок состоит из 191 рисковых (non-life) (было 194) и 20 лайфовых (страхование жизни) страховщиков, 302 (было 303) ломбардов, 322 (было 324) кредитных союзов, 146 (было 147) лизинговых компаний, 1025 (было 1026) финансовых компаний, 65 страховых брокеров. На платежном рынке работает 36 платежных систем, созданных резидентами, и 13 международных платежных систем, созданных нерезидентами.

В ноябре по собственной инициативе покинули рынок и были исключены из ГРФУ два кредитных союза (КС "Сокровищница нации" и КС "Доверие"), один ломбард (ПТ "Ломбард "Хохич Н.Д. и Компания"), одна лизинговая компания (ООО "Первая лизинговая компания"), три рисковых страховщика (ЗАО "СК "В.И П.", СТЗДВ "Запад-Резерв", АО "Гарант-Система") и три финансовые компании (ООО "Финансово-кредитное учреждение", ООО "ФК "Динеро" и ООО "Укрпозика").

В то же время были зарегистрированы две новые финансовые компании.

Напомним, по состоянию на 1 октября 2020 года в Украине насчитывалось 7329 действующих структурных подразделений банков. По сравнению с началом года их количество сократилось на 673.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины 25 августа отнес банк "Аркада" к категории неплатежеспособных, а 26 августа в банке была введена временная администрация.

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