ФГВФЛ назвал объем проданных активов банков-банкротов

За 2019 год было продано активов банков-банкротов на 7,8 млрд грн
В 2019 году на открытых электронных аукционах было продано активов неплатежеспособных банков на общую сумму 7 832,8 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
По данным пресс-службы, этот показатель более чем на 1 млрд грн превысил уровень 2018 года. В течение 2019 года больше всего средств от реализации активов поступило в следующие банки:
Как отметили в ФГВФЛ, речь идет о продаже именно кредитов и прав требования по ним. То есть это покупка долга, а не имущества, переданного в залог по этим кредитам.
По цене продажи ТОП-3 проданных в 2019 году объектов недвижимости составили:
Как сообщало РБК-Украина, директор-распорядитель ФГВФЛ Светлана Рекрут в августе 2019 года заявила, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц предлагает провести первое повышение гарантированной суммы, а к 2027 году довести ее до 100 тыс. евро в гривневом эквиваленте.
Как сообщало РБК-Украина, в течение 2019 года вкладчикам неплатежеспособных банков выплачено 834,0 млн грн в рамках гарантированного возмещения до 200 тыс. грн.