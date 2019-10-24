ФГВФЛ назвал сумму гарантированных вкладов граждан

Сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов (ФГВФЛ) по состоянию на 1 октября 2019 года составила 443,6 млрд грн (на 1 сентября- 448,2 млрд грн). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

По данным пресс-службы, полностью защищены вклады (в размере до 200 тыс. грн) 98,5% вкладчиков, на которых распространяются гарантии фонда. Относительно суммы вкладов, то полностью покрываются гарантиями фонда 43,8%, что составляет 194,2 млрд грн.

Общее количество вкладчиков по состоянию на 1 октября 2019 года составляет 42,7 млн. Количество вкладчиков с вкладами более 200 тыс. грн составляет 402,2 тыс., и сумма их вкладов составляет около 249,4 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, директор-распорядитель ФГВФЛ Светлана Рекрут заявила, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц предлагает провести первое повышение гарантированной суммы уже в этом году, а к 2027 году довести ее до 100 тыс. евро в гривневом эквиваленте.

Напомним, в течение сентября 2019 года вкладчикам неплатежеспособных банков выплачено 47,3 млн грн в рамках гарантированного возмещения в 200 тыс. грн. Общая сумма средств, полученных вкладчиками банков, которые были переданы в управление фонда после 2012 года, составляет 89,6 млрд грн.