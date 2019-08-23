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ФГВФО назвав частку гарантованих вкладів громадян

Новини » Економіка    23.08.2019 - 17:01
ФГВФО назвав частку гарантованих вкладів громадян
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Повністю захищені тільки 43% вкладів фізосіб

Сума вкладів фізичних осіб в банках-участниках Фонду гарантування вкладів станом на 1 серпня 2019 року склала 440,8 млрд грн (на 1 липня - 451,9 млрд грн). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

За даними прес-служби, повністю захищені внески (у розмірі до 200 тис. грн) 98,5% вкладників, на яких поширюються гарантії фонду. Щодо суми вкладів, то повністю покриваються гарантіями фонду 43,3%, що становить 190,7 млрд грн.

Загальна кількість вкладників станом на 1 серпня 2019 року складає 42,2 млн. Кількість вкладників з вкладами понад 200 тис. грн становить 397,2 тис., і сума їхніх вкладів становить близько 250,0 млрд грн.

ФГВФО назвав частку гарантованих вкладів громадянwww.fg.gov.ua

Як повідомляло РБК-Україна, директор-розпорядник ФГВФО Світлана Рекрут, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб пропонує провести перше підвищення гарантованої суми вже в цьому році, а до 2027 року довести її до 100 тис. євро в гривневому еквіваленті. Про це сказала директор-розпорядник ФГВФО Світлана Рекрут.

Як повідомляло РБК-Україна, сума вкладів фізичних осіб у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів станом на 1 липня 2019 року склала 451,9 млрд грн. За даними ФГВФО, повністю покриваються гарантіями фонду 43,6%, що становить 197,0 млрд грн.

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