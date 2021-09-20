Более 90% потребителей не имеют задолженности за доставку газа, - "Харьковгоргаз"

С начала года количество ответственных плательщиков за услугу по доставке природного газа, которое предоставляет АО "Харьковгоргаз", превысила 90%. Однако некоторые потребители уклоняются от уплаты и накапливают задолженность.

"Некоторые потребители уклоняются от уплаты и накапливают задолженность С ними проводится судебно-претензионная работа, и уже в сентябре около 10 тысячам клиентов компании официально вручили претензии. В случае отказа от оплаты за доставку газа, дела должников будут передаваться в суд, где потребители должны, кроме суммы долга, оплатить также судебный сбор и исполнительные расходы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что своевременная оплата за распределение природного газа обеспечивает бесперебойную круглосуточную работу аварийно-диспетчерской службы АО "Харьковгоргаз", которая предупреждает и устраняет аварийные ситуации для безопасности жителей города. Кроме того, средства, которые платят харьковчане, идут на ремонт, модернизацию и поддержание в рабочем состоянии газовых сетей города, а также на их капитальную реконструкцию.

"Клиенты компании, которые уклоняются от уплаты обязательных платежей, рискуют остаться без газоснабжения. Ведь с 20 августа 2021, в соответствии с Законом Украины №1657-IX снят мораторий на отключение потребителей, имеющих задолженности, от коммунальных услуг. Запрет на отключение будет действителен только в регионах, где установлен "красный" уровень эпидемиологической опасности", - говорится в сообщении.

Минимальную стоимость за доставку газа оплачивают те потребители, домовладения которых отключено от систем газоснабжения, потребители, подключенные к газоснабжению, но не использующие газ, а также потребители, которые используют газ в объемах, меньших, чем определенные НКРЭКУ.

"Платить за доставку необходимо до 20 числа каждого текущего месяца. АО "Харьковгоргаз" благодарит всех клиентов, которые своевременно платят за услугу по доставке газа", - говорится в сообщении.