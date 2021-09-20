ФДМУ щодо розслідування по Харківобленерго: готуємо позачерговий аудит підприємства

Фонд державного майна України, що виступає розпорядником державної частки активів АТ "Харківобленерго", відреагував на журналістське розслідування програми "Схеми" щодо можливих зловживань на підприємстві. У Фонді заявили, що підготували звернення до правоохоронних органів щодо перевірки законності дій компанії, а також проведуть позачерговий аудит діяльності "Харківобленерго".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Фонду державного майна України.

На основі повідомлень, що нещодавно були поширені в українських медіа, Фонд державного майна України підготував звернення до правоохоронних органів для проведення повної та ретельної перевірки інформації стосовно можливих зловживань на АТ "Харківобленерго", викладеної у вказаних інформаційних матеріалах.

Також Фонд ініціює позачерговий аудит діяльності АТ "Харківобленерго" для подальших управлінських рішень.

"Попри це, Фонд держмайна як орган державної влади, що представляє інтереси державного акціонера, наголошує, що не втручається в господарську діяльність компанії, як того вимагають стандарти корпоративного управління та закон України про приватизацію", - коментують у фонді.

У фонді наголошують, що на початку 2021 року ФДМУ розпочав процедуру формування Наглядової ради АТ "Харківобленерго" та зробив всі необхідні кроки, щоб кандидати до складу Наглядових рад АТ "Харківобленерго" були обрані вчасно. Однак через складність з узгодженням графіків всіх членів Номінаційного комітету, протягом останніх 5 місяців на АТ "Харківобленерго" відсутня Наглядова рада.

Для боротьби з корупційними зловживаннями та маніпуляціями на підприємстві, у 2020 році Фонд держмайна ініціював проведення ротації менеджменту. ФДМУ також проводить комплексні заходи щодо зміцнення стандартів та підвищення ефективності корпоративного управління усіма підприємствами державного сектору економіки.

Починаючи з лютого 2021 року, Фонд держмайна впроваджує пілотні проєкти "Покращення корпоративного управління" і "Антикорупційний комплаєнс" на двох підприємствах державної форми власності - АТ "Центренерго" і АТ "Запоріжжяобленерго".

Вказаний проєкт реалізується в рамках програми міжнародної технічної допомоги

"Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні "ВзаємоДія" (SACCI) Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Позитивно оцінюючи досягнені результати пілотних проєктів, найближчим часом ця програма буде поширена ще на 12 акціонерних товариств державної власності, зокрема на АТ "Харківобленерго", - резюмують у фонді.