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В ФГИ прокомментировали возможную приватизацию "Турбоатома"

НовостиЭкономика    20.06.2018 - 12:02
Фото: завод "Турбоатом" (turboatom.com)
Фото: завод "Турбоатом" (turboatom.com)

Фонд проводит консультации с группой советников

Фонд государственного имущества (ФГИ) проводит консультации с международными советниками, западными партнерами по поиску оптимальной модели работы государственного предприятия "Турбоатом". Об этом на своей странице в Facebook написал глава ФГИ Виталий Трубаров.

По его словам, консультации касаются того, какую долю пакета акций нужно выставлять на продажу, контрольный пакет, оставить ли контроль за государством.

"Мы хотим услышать профессиональное мнение советника, а это будет компания с мировым именем, и уже после этого принимать решение об условиях продажи "Турбоатома", - написал Трубаров.

Глава ФГИ пояснил, что приватизация не означает остановку предприятия или его потерю, а является лишь способом привлечения инвестиций для дальнейшего развития и модернизации.

"Турбоатом" - это один из на лучших активов, которым владеет государство. Однако, нужно понимать и то, что задача не просто владеть предприятием, а обеспечить возможность развития, а без мощных международных инвестиций.

 

Щодо приватизації «Турбоатому» та занепокоєння фракції «Самопоміч». Перше: Приватизація-це не втрата підприємства, чи...

Опубліковано Віталієм Трубаровим 19 червня 2018 р.

Напомним, в мае премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что правительство планирует привлечь международного партнера с мировым именем в капитал компании "Турбоатом", оставив около 51% акций завода в собственности государства.

ФГИ обновил Единую базу данных оценки недвижимости В Минфине рассчитывают на получение половины суммы от приватизации госимущества в 2018
Теги публикации: Турбоатом, приватизация, ФГИ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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