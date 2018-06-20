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У ФДМ прокоментували можливу приватизацію "Турбоатому"

НовиниЕкономіка    20.06.2018 - 12:02
Фото: завод "Турбоатом" (turboatom.com)
Фото: завод "Турбоатом" (turboatom.com)

Фонд проводить консультації з групою радників

Фонд державного майна (ФДМ) проводить консультації з міжнародними радниками, західними партнерами по пошуку оптимальної моделі роботи державного підприємства "Турбоатом". Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава ФДМ Віталій Трубаров.

За його словами, консультації стосуються того, яку частку пакету акцій потрібно виставляти на продаж, контрольний пакет, залишити контроль за державою.

"Ми хочемо почути професійну думку радника, а це буде компанія з світовим ім'ям, і вже після цього приймати рішення про умови продажу "Турбоатома", - написав Трубаров.

Голова ФДМ пояснив, що приватизація не означає зупинку підприємства або його втрату, а є лише способом залучення інвестицій для подальшого розвитку і модернізації.

"Турбоатом" - це один з кращих активів, якими володіє держава. Однак, потрібно розуміти і те, що завдання не просто володіти підприємством, а забезпечити можливість розвитку, а без потужних міжнародних інвестицій.

 

Щодо приватизації «Турбоатому» та занепокоєння фракції «Самопоміч». Перше: Приватизація-це не втрата підприємства, чі...

Опубліковано Віталієм Трубаровим 19 червня 2018 р.

Нагадаємо, в травні прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що уряд планує залучити міжнародного партнера зі світовим ім'ям в капітал компанії "Турбоатом", залишивши близько 51% акцій заводу у власності держави.

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Теги публікації: Турбоатом, приватизация, ФГИ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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