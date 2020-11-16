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ФГИ перечислил в бюджет почти 3 млрд гривен в 2019 году

Украина, Понедельник 16 ноября 2020 17:30
ФГИ перечислил в бюджет почти 3 млрд гривен в 2019 году
Фото: деньги (flickr.com National Bank Of Ukraine)
Автор: Юлия Струк

Фонд государственного имущества перечислил в госбюджет почти 3 млрд гривен от в прошлом году. В комитете по вопросам экономического развития заслушали отчет о работе ведомства и ходе приватизации госимущества в 2019 году.

Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

"Председатель Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко проинформировал о результатах работы ведомства в 2019 году... Председатель фонда государственного имущества отметил, что в прошлом году было приватизировано 394 объектов, почти 3 млрд гривен Фонд перечислил в государственный бюджет", - указано в сообщении.

Согласно отчету, от приватизации в бюджет поступило 549,47 млн гривен.

При этом член Счетной палаты Ирина Иванова представила позицию ведомства. Палата выявила расхождения в цифрах.

"Она очертила ряд недостатков, в частности по поводу количества имущественных комплексов госпредприятий, переданных в управление; ситуации с объектами малой приватизации, в частности, занижением стартовой цены; недостаточного контроля корпоративных прав и др. Кроме того, не было поступлений от объектов большой приватизации", - отмечается в сообщении.

Комитет решил принять к сведению озвученную информацию и подготовить соответствующие обращения и предложения к Кабинету министров по урегулированию законодательных пробелов.

Напомним, глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что за последние 10 лет Украина потеряла триллион долларов ВВП.

Как писало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский во время послания к парламенту заявил, что Кабинет министров провел полноценный аудит государства.

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Новости Украины Экономика приватизацияФГИВерховная РадаГосбюджет

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